MY ROSE COURSE/MARCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN Place Richelieu Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

MY ROSE COURSE/MARCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN

Place Richelieu PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 09:00:00

fin : 2026-10-11 17:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Organisée par l’association Elles , la My Rose , c’est une distance de 6 kilomètres à parcourir dans les rues de Bagnères de Luchon, chacun et chacune à son rythme, en courant ou en marchant. Cette marche ouverte à tous, femme ou homme de plus de 16 ans se veut intergénérationnelle et solidaire.

Organisée par l’association Elles , la My Rose, c’est une distance de 6 kilomètres à parcourir dans les rues de Bagnères de Luchon, chacun et chacune à son rythme, en courant ou en marchant.

Le départ et l’arrivée seront organisés dans le Parc du Casino où des stands d’informations et d’animations vous seront proposés toute la journée.

Ouverture du village à 9h. Au programme des animations diverses, échauffement ludique à 10h00, départ de la course à 10h30.

Le bénéfice des sommes récoltées tant au niveau des inscriptions, des dons ou des stands proposés sera intégralement reversé à l’équipe du Centre de recherches en Cancérologie de Toulouse dirigée par les Docteurs Marc et Sandrine Poirot et le Professeur Dalenc.

Au-delà des bienfaits pour la santé que procure l’activité physique, la My Rose veut mettre aussi l’accent sur la prévention qui passe par une information la plus complète possible et par une sensibilisation au dépistage précoce et régulier.

Venez rapidement faire grandir notre chaîne humaine en vous inscrivant au plus tôt et en recrutant de nouveaux maillons dans votre entourage amical !

Inscription en ligne sur le site My Rose Luchon. .

Place Richelieu PARC DU CASINO Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie association.elles.31@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Elles association, the My Rose is a 6-kilometer walk through the streets of Bagnères de Luchon, each person running or walking at their own pace. The walk is open to all, women and men over 16, and is designed to be intergenerational and supportive.

L’événement MY ROSE COURSE/MARCHE CONTRE LE CANCER DU SEIN Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-06-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE