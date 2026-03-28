Myra Yapi Tour Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 5e Arrondissement

Myra Yapi Tour

Vendredi 20 novembre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:00:00

fin : 2026-11-20 22:30:00

Date(s) :

2026-11-20

Avec sa voix grave et enveloppante, Myra s’est imposée comme l’une des artistes les plus singulières de la nouvelle scène française.

Artiste aux mille facettes, Myra s’impose comme une voix singulière de la nouvelle scène française. Autrice, compositrice, interprète et comédienne, elle sculpte une musique organique, portée par un timbre grave et suave.



Après une série de projets remarqués (Saudade Palace, Passion Câlins, Après la Pluie…), elle dévoile en janvier 2026 son premier album, YAPI. Pensé et enregistré sous le ciel de Grèce, au cœur des paysages qui font écho à ses origines, cet album est un retour aux sources. Un patchwork sonore à la fois profond, dansant et profondément réconfortant.

Avec le YAPI Tour, Myra prolonge cette quête d’identité sur scène à travers des concerts qui lui ressemblent

généreux, vibrants et profondément humains. Plus que des concerts, ce sont de véritables fêtes transgénérationnelles où elle invite le public à chanter, danser et célébrer le fait d’être ensemble. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

With her deep, rich voice, Myra has established herself as one of the most unique artists on the new French music scene.

L’événement Myra Yapi Tour Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille