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MYSTÈRE DE PÉKIN Bédarieux

MYSTÈRE DE PÉKIN Bédarieux mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Rue de la république

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Tarif :

Bédarieux

MYSTÈRE DE PÉKIN

Rue de la république Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26

Mystère de Pékin dans le centre ville
Organisé par l’Espace de Vie Sociale
Mystère de Pékin dans le centre ville
Organisé par l’Espace de Vie Sociale   .

Rue de la république Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 85 82 56 52 

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English :

Peking mystery in the city center
Organized by Espace de Vie Sociale

L’événement MYSTÈRE DE PÉKIN Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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