Bédarieux

MYSTÈRE DE PÉKIN

Rue de la république Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-26

Mystère de Pékin dans le centre ville

Organisé par l’Espace de Vie Sociale

Mystère de Pékin dans le centre ville

Organisé par l’Espace de Vie Sociale .

Rue de la république Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 85 82 56 52

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English :

Peking mystery in the city center

Organized by Espace de Vie Sociale

L’événement MYSTÈRE DE PÉKIN Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB