MYSTÈRE DE PÉKIN Bédarieux
MYSTÈRE DE PÉKIN Bédarieux mercredi 22 juillet 2026.
Bédarieux
MYSTÈRE DE PÉKIN
Rue de la république Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-26
Mystère de Pékin dans le centre ville
Organisé par l’Espace de Vie Sociale
Mystère de Pékin dans le centre ville
Organisé par l’Espace de Vie Sociale .
Rue de la république Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 7 85 82 56 52
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English :
Peking mystery in the city center
Organized by Espace de Vie Sociale
L’événement MYSTÈRE DE PÉKIN Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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