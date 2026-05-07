Mysterium Park à la Maison du Ronceray Maison du Ronceray Rennes Mercredi 10 juin, 15h00 Ille-et-Vilaine

Jeux de société

Rendez-vous à la Maison du Ronceray pour apprendre à jouer à Mysterium Park, un jeu de société dans lequel un fantôme envoie des visions à l’aide de cartes illustrées pour que les joueurs médiums tentent de reconstituer la scène du crime.

Organisé par la Bibliothèque Landry

Dans le cadre de Rififi au Quartier.

Tout public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-10T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-10T16:30:00.000+02:00

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Maison du Ronceray 110 Rue de la Poterie, 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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