N.I.C.E. Summer 2026 international Rendez-Vous Hôtel le Saint Paul Nice

Nice

N.I.C.E. Summer 2026 international Rendez-Vous

Hôtel le Saint Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-22

La conférence N.I.C.E. (Nature inspires Creativity Engineers) est une conférence internationale sur la bioinspiration et les approches biosourcées. Elle a lieu tous les deux ans à Nice et rassemble chercheurs, gestionnaires et fabricants de tous horizons.

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Hôtel le Saint Paul 29 boulevard Franck Pilatte Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : N.I.C.E. Summer 2026 international Rendez-Vous

An international conference on Bio-Inspiration & Biobased approches. The conference N.I.C.E. (Nature inspires Creativity Engineers) takes place every two years since 2012 in Nice (France) and brings together researchers, managers, manufacturers with different backgrounds

L’événement N.I.C.E. Summer 2026 international Rendez-Vous Nice a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur