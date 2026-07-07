NADAU BOITACLOUS Place Armand Lanoux Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

NADAU BOITACLOUS

Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 38

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:29:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Au Palais des Congrès, des histoires qui réchauffent le cœur.

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Place Armand Lanoux Palais des Congrès Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 26 26

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English :

At the Palais des Congr%E8s, heartwarming stories.

L’événement NADAU BOITACLOUS Perpignan a été mis à jour le 2026-06-30 par PERPIGNAN TOURISME