Nadège Puzzle Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Nadège Puzzle

Samedi 28 novembre 2026 à partir de 21h. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 21:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Nadège présente son spectacle Puzzle à l’Art Dû théâtre

Puzzle est le premier spectacle solo de Nadège, offrant une exploration intime de son parcours en tant que femme, fille d’immigrés et citoyenne du monde.



Le spectacle, mêlant anecdotes personnelles et réflexions profondes, aborde des thèmes tels que la maternité, le burnout, la charge mentale, et les défis d’être une femme aujourd’hui.



Avec humour et émotion, Nadège construit un récit qui invite le public à rire, réfléchir et ressentir.



Chaque histoire dévoile une pièce de son puzzle de vie, offrant une perspective sur sa propre existence et celle des spectateurs. .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Nadège presents her show Puzzle at Art Dû théâtre

L’événement Nadège Puzzle Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille