UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vesoul

Nafas Anima Collectif Porte-avions, Jan Vanek Théâtre François Villon Vesoul

jeudi 26 novembre 2026 · Théâtre François Villon · Vesoul

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre François Villon
Adresse
Cours François Villon
Ville
70000 Vesoul
Département
Haute-Saône
Tarif
6 6 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Nafas Anima Collectif Porte-avions, Jan Vanek

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:30:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-26 2026-11-27

Le compositeur Jan Vanek et le chorégraphe Mame Mor Tall croisent musique jazz et danse urbaine dans une recherche artistique libre et inventive. Multi-instrumentiste et danseur expérimentent un langage commun, entre improvisation et précision, mouvement et musique. Leur dialogue vivant s’inspire du souffle, nafas en arabe et anima en latin, symbole de l’élan vital qui nourrit leur création.   .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nafas Anima Collectif Porte-avions, Jan Vanek

L’événement Nafas Anima Collectif Porte-avions, Jan Vanek Vesoul a été mis à jour le 2026-08-20 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Vesoul (Haute-Saône)