Informations pratiques

Vesoul

Nafas Anima Collectif Porte-avions, Jan Vanek

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-26 2026-11-27

Le compositeur Jan Vanek et le chorégraphe Mame Mor Tall croisent musique jazz et danse urbaine dans une recherche artistique libre et inventive. Multi-instrumentiste et danseur expérimentent un langage commun, entre improvisation et précision, mouvement et musique. Leur dialogue vivant s’inspire du souffle, nafas en arabe et anima en latin, symbole de l’élan vital qui nourrit leur création. .

Théâtre François Villon Cours François Villon Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Nafas Anima Collectif Porte-avions, Jan Vanek

L’événement Nafas Anima Collectif Porte-avions, Jan Vanek Vesoul a été mis à jour le 2026-08-20 par DESTINATION VESOUL VAL DE SAÔNE (COORDINATION DECIBELLES DATA)