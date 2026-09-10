NAI, Portevent, Nantes
samedi 12 septembre 2026 · Portevent · Nantes
Informations pratiques
NAI 12 – 26 septembre Portevent Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:30:00+02:00
En septembre, Portevent met à l’honneur les cultures d’Amérique latine avec NAI ! Du Mexique à l’Argentine, en passant par le Guatemala et le Brésil, ce temps fort vous invite à voyager au rythme des musiques et des cultures latino-américaines, à travers bals, concerts, atelier jeune public, initiations et plus encore !
Samedi 12 septembre
À partir de 17h · Fiesta Mexicana
Restauration, artisanat, musique et ambiance mexicaine – Organisé par l’association mexicaine COMAL
2 €
Mercredi 23 septembre
19h30 · La Note bleue
Duo de musique et peinture en live
20h30 · Milonga (Bal tango)
Proposé par le collectif Mil Pasos
Tarif : 3 €
Vendredi 25 septembre
20h · Léo Corrêa & Forró da Garoa
Concert de musique brésilienne et bal forró
Prix libre (minimum conseillé, 6 €)
Samedi 26 septembre
16h · Conception de petites marionnettes « Nawal »
Atelier parent-enfant – à partir de 6 ans
Tarif unique : 10 €
18h – Initiation + Roda de Capoeira
Par Terrangola
Gratuit – Entrée libre
20h30 · Canta, Violino !
Choro brésilien · Andrew Finn Magill en trio
Tarifs : 5 à 15 €
Portevent 1 boulevard Henry Orrion Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://portevent.fr/evenements/nai/ »}]
Célébrons les cultures d’Amérique latine !
Gaby Bracho (Brachosaure 96)
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