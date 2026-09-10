NAI, Portevent, Nantes

Informations pratiques

NAI 12 – 26 septembre Portevent Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T17:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-26T16:00:00+02:00 – 2026-09-26T23:30:00+02:00

En septembre, Portevent met à l’honneur les cultures d’Amérique latine avec NAI ! Du Mexique à l’Argentine, en passant par le Guatemala et le Brésil, ce temps fort vous invite à voyager au rythme des musiques et des cultures latino-américaines, à travers bals, concerts, atelier jeune public, initiations et plus encore !

Samedi 12 septembre

À partir de 17h · Fiesta Mexicana

Restauration, artisanat, musique et ambiance mexicaine – Organisé par l’association mexicaine COMAL

2 €

Mercredi 23 septembre

19h30 · La Note bleue

Duo de musique et peinture en live

20h30 · Milonga (Bal tango)

Proposé par le collectif Mil Pasos

Tarif : 3 €

Vendredi 25 septembre

20h · Léo Corrêa & Forró da Garoa

Concert de musique brésilienne et bal forró

Prix libre (minimum conseillé, 6 €)

Samedi 26 septembre

16h · Conception de petites marionnettes « Nawal »

Atelier parent-enfant – à partir de 6 ans

Tarif unique : 10 €

18h – Initiation + Roda de Capoeira

Par Terrangola

Gratuit – Entrée libre

20h30 · Canta, Violino !

Choro brésilien · Andrew Finn Magill en trio

Tarifs : 5 à 15 €

Portevent 1 boulevard Henry Orrion Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://portevent.fr/evenements/nai/ »}]

Célébrons les cultures d’Amérique latine !

Gaby Bracho (Brachosaure 96)