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Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Luce Courville Nantes

Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Luce Courville Nantes

Point Information Nantes Solidaire Médiathèque Luce Courville Nantes mercredi 9 septembre 2026.

Lieu : Médiathèque Luce Courville

Adresse : 1 Rue Eugène Thomas

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 9 septembre 2026

Fin : mercredi 9 septembre 2026

Heure de début : 15:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 15:30 – 17:00
Gratuit : oui  Tout public 

Venez échanger avec un professionnel du Centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes pour vous informer des aides et dispositifs existants.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/


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