NAIM CHAPITRE III ZENITH DE PAU Pau

NAIM CHAPITRE III
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2026-10-08
fin : 2026-10-08
2026-10-08
Nouvel opus les tatatontons !
Vous commencez à me connaître, entre ce qui m’énerve, vous énerve et les énerve j’ai encore beaucoup de choses à dire.
Ce n’est que le début …
Tout public à partir de 14 ans .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
