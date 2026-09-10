NAINE ROUGE ESPACE ROGUET Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

NAINE ROUGE

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02 21:30:00

Date(s) :

2026-10-02

Conférence sur les exoplanètes, onirique et hilarante, par des scientifiques un peu particuliers, qui bascule dans l’étrange.

Véra, astrophysicienne, propose une conférence tout terrain sur son sujet préféré Proxima B, une exoplanète orbitant autour d’une naine rouge, étoile plus petite et moins chaude que notre soleil.

Ici pas de vidéoprojecteur. Avec l’aide de son assistant, Steven, elle compte sur une succession de chocs esthétiques pour faire accéder le public à un niveau de connaissance supérieur.

Leur mission Installer le décor d’une exoplanète et des performances qui se veulent grandioses pour que les spectateurs comprennent l’astrophysique sans s’en rendre compte.

Ce qui est prévu

Choc 1 Le cosmonaute dans l’immensité de l’univers

Choc 2 Le voyage à la vitesse de la lumière

Choc 3 L’exoplanète mouvante et magnifique

Choc 4 Choc final

Angoissée par l’immensité de l’espace et du temps, Véra en vient parfois à douter de son existence et du monde qu’elle voit autour d’elle.

L’irruption de Véro, une collègue de longue date avec qui elle a une relation complexe, ne va pas apaiser ses angoisses.

A moins que tout le monde ne soit passé dans la 4ème dimension…

Une conférence théâtro-clownesque, cosmique, hilarante, profonde et onirique.

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Emportées par une urgence propre à chaque acte, les situations virent à l’absurde et au comique, les caractères explosent, se heurtent, prennent une place inattendue. Plus le spectacle avance, plus les strates sociales augmentent et mettent en exergue l’individualisme, l’omniprésence de la surveillance et de la pression, et les stratégies de manipulation. L’obsédant et imaginaire George Kaplan se révèle être une satire pour questionner le pouvoir de la fiction sur la réalité et interroger nos maladies contemporaines jusqu’où peut-on aller pour une cause, un travail, une soif de pouvoir ? Peut-on maintenir sa quête personnelle en collectif ? À quel point les microcosmes et les atmosphères agissent sur nos personnalités ? ‎

Bon à savoir

– Les représentations sont gratuites et sans réservation dans la limite des places disponibles.

Rendez-vous sur culture.haute-garonne.fr pour découvrir toute la programmation. .

ESPACE ROGUET 9 Rue de Gascogne Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 45 58 30 contact.dav@cd31.fr

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English :

A dreamlike and hilarious lecture on exoplanets, given by some rather unusual scientists, that takes a turn into the bizarre.

L’événement NAINE ROUGE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE