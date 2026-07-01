FAVO part en liv(r)e, Médiathèque des Izards, Toulouse
samedi 5 septembre 2026 · Médiathèque des Izards · Toulouse
Informations pratiques
FAVO part en liv(r)e Samedi 5 septembre, 15h30 Médiathèque des Izards Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T15:30:00+02:00 – 2026-09-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-05T15:30:00+02:00 – 2026-09-05T16:30:00+02:00
Samedi 5 septembre – 15h30
Pour clôturer son rallye lecture estival, la Médiathèque des Izards propose un spectacle jeune public hybride et joyeux, à la croisée du rap, de la lecture publique et de la musique live. L’idée est simple : faire danser les enfants… sur des livres.
À partir de 6 ans
Sur inscription au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards
Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]
à la croisée du rap, de la lecture publique et de la musique live
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