FAVO part en liv(r)e, Médiathèque des Izards, Toulouse

Informations pratiques

FAVO part en liv(r)e Samedi 5 septembre, 15h30 Médiathèque des Izards Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T15:30:00+02:00 – 2026-09-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-05T15:30:00+02:00 – 2026-09-05T16:30:00+02:00

Samedi 5 septembre – 15h30

Pour clôturer son rallye lecture estival, la Médiathèque des Izards propose un spectacle jeune public hybride et joyeux, à la croisée du rap, de la lecture publique et de la musique live. L’idée est simple : faire danser les enfants… sur des livres.

À partir de 6 ans

Sur inscription au 05 31 22 94 70

Médiathèque des Izards

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 31 22 94 70 »}]

à la croisée du rap, de la lecture publique et de la musique live