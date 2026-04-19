Nantaises dans la traite – Visite guidée Basilique Saint Nicolas Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-07 18:00 – 20:00

Gratuit : oui sur inscription Gratuit sur inscription à contact@anneauxdelamemoire.org ou 02 40 69 68 52

Visite effectuée par la guide-conférencière Françoise de Cossette. A travers le portrait de plusieurs femmes nantaises, découvrez l’histoire de Nantes et de la traite transatlantique au 18e siècle. La visite parcourt les rues du centre-ville jusqu’au mémorial de l’abolition de l’esclavage et montre les héritages architecturaux de l’histoire coloniale de Nantes. Les Anneaux de la Mémoire travaillent à la proposition de nouvelles visites dans la lignée des balades décoloniales. L’année 2026 permet de déployer cette nouvelle approche, plus sensible, plus représentative.

Basilique Saint Nicolas Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 19 94 0240696852 http://anneauxdelamemoire.org



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