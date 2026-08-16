Nantes Philharmonie – Les créatures de Tim Burton Conservatoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-12 18:00 – 19:00

Gratuit : non De 6 à 20 € (gratuit – de 5 ans) -Plein tarif : 20 €-Tarif réduit (Pour les groupes à partir de 5 personnes, les membres d’une chorale ou d’un orchestre, les élèves majeurs d’une école de musique, les partenaires et les demandeurs d’emploi) : 14 €-Tarif jeune (Pour les moins de 18 ans et les étudiants de moins de 26 ans) : 6 €-Ticket famille (Pour 1 adulte accompagné d’un enfant de moins de 16 ans) : 20 €-Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Tout public

Figure majeure de la musique de film depuis les années 1980, Danny Elfman a façonné pour Tim Burton un univers sonore immédiatement reconnaissable, mêlant fantaisie gothique, lyrisme poétique et énergie orchestrale. Ce programme propose une immersion dans cet imaginaire singulier à travers quelques-unes de ses partitions les plus emblématiques, de Beetlejuice à Edward aux mains d’argent, en passant par L’étrange Noël de monsieur Jack ou encore Batman. Ces musiques seront la partition que notre conteuse métamorphosera en nouvelles images, les vôtres cette fois-ci. Ainsi des centaines de nouveaux films seront créés en l’écoutant.Durée : 60 minutes???? Billetterie : concert de 16h / concert de 18hOu sur place une heure avant le concert

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://philhar.com/les-creatures-de-tim-burton/



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