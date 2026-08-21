Nantes Philharmonie – Rencontres insolites, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Nantes Philharmonie – Rencontres insolites Samedi 17 octobre, 18h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

De 6 à 20 € (gratuit – de 5 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T18:00:00+02:00 – 2026-10-17T19:30:00+02:00

Le samedi 17 octobre à 18h, le Conservatoire de Nantes (auditorium Debussy) accueille Rencontres insolites, un concert qui met à l’honneur des associations instrumentales originales.

Harpe, piano, guitare électrique et orchestre d’harmonie se rencontrent autour de cinq œuvres contemporaines. Le programme invite le public à découvrir des sonorités variées, parfois surprenantes, et à entendre l’orchestre sous un autre jour.

Au programme : Double concerto pour harpe et piano d’Oliver Waespi, Atlas Symphony de Thierry Deleruyelle, Bachseits de Johannes Stert, Chaos Theory, concerto pour guitare électrique de Jim Bonney, et Foundry de John Mackey.

Billetterie https://www.helloasso.com/associations/nantes-philharmonie/evenements/rencontres-insolites

Ou sur place une heure avant le concert.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/nantes-philharmonie/evenements/rencontres-insolites »}, {« type »: « link », « value »: « https://philhar.com/ »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/nantes-philharmonie/evenements/rencontres-insolites »}]

Le samedi 17 octobre à 18h, le Conservatoire de Nantes propose Rencontres insolites, un concert original à découvrir à l’auditorium Debussy