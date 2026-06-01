Naples à Paris, Centre Culturel Italien, Paris

Naples à Paris Dimanche 21 juin, 19h00 Centre Culturel Italien Paris

places illimitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T20:00:00+02:00

Voyage dans la chanson napolitiane du XVIIe au XXe siècle

Napoli – Naples en chansons

la Chorale Cantanapoli du Centre culturel italien

dirigée à la baguette et à la guitare par Alessandro SENSALE ils vous présentent un vaste choix du repertoire de ces chansons qui ont fait le tour du monde. Ambiance garantie vous pouvez même venir danser sur les rythmes endiablées des tammurriate et des villanelle

Centre Culturel Italien 4 rue des Prêtres Saint Séverin 75005 PARIS Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France

Voyage dans la chanson napolitiane du XVIIe au XXe siècle

©TheBayOfNaples – Pierre Auguste Renoir