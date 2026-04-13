Napoléon III, l’archéologie au service de la politique [Visite flash], Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, Toulouse

Napoléon III, l’archéologie au service de la politique [Visite flash] Samedi 13 juin, 16h00 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Haute-Garonne

Entrée et visite gratuites. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Napoléon III (1808-1873) voit dans Jules César, le conquérant des Gaules, un réformateur et un tacticien habile qui a apporté ordre et civilisation aux Gaulois. Il s’attache à en démontrer le génie pour justifier le type de pouvoir auquel il aspire. Il fonde le « Musée gallo-romain » 1862 dans le château de Saint-Germain-en-Laye près de Paris. C’est aujourd’hui le musée d’Archéologie nationale, dont les chefs-d’œuvre sont présentés dans l’exposition.

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Photo : © MAN / Valorie Gô

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 33 5 61 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Découvrez comment Napoléon III a développé l’archéologie « gallo-romaine » pour servir ses ambitions politiques. archéologie musée saint-raymond

© MAN / Valorie Gô