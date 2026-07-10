Narcisse Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Bouguenais
mardi 24 novembre 2026 · Piano'cktail - Théâtre municipal de Bouguenais · Bouguenais
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-24 20:00 –
Gratuit : non TARIF 4 de 18€ à 33€ à partir de 14 ans
Entre miroirs et faux-semblants, la chorégraphe Marion Motin interroge notre obsession de l’image de soi et notre quête d’une identité sincère. Cinq interprètes évoluent dans un jeu de reflets où les corps se dédoublent et se transforment. Sur des airs de Pink Floyd et de Led Zeppelin, ils glissent dans la peau d’icônes et questionnent le culte contemporain de l’apparence. Avec une danse incisive et habitée, Marion Motin (Le Grand Sot) explore la tension entre image publique et vérité intime. Hypnotique. En coréalisation avec la Soufflerie, théâtre de Rezé
Piano’cktail – Théâtre municipal de Bouguenais Villages Centre Sud Est Bouguenais 44340
02 40 65 05 25 http://www.pianocktail-bouguenais.fr/ billetterie.pianocktail@ville-bouguenais.fr
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