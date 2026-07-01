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AGENDA · Saint-Didier-la-Forêt

Nasatyas Soins Holistiques Écuries Les Sapins Saint-Didier-la-Forêt

vendredi 10 juillet 2026 · Écuries Les Sapins · Saint-Didier-la-Forêt

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Écuries Les Sapins
Adresse
Route des Sapins
Ville
03110 Saint-Didier-la-Forêt
Département
Allier
Tarif

Saint-Didier-la-Forêt

Nasatyas Soins Holistiques

Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 11:00:00
fin : 2026-07-10 15:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Soins énergétiques, rééquilibrage et accompagnement intuitif avec la présence thérapeutique des chevaux. Une journée pour se ressourcer profondément aux Écuries Les Sapins.
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Écuries Les Sapins Route des Sapins Saint-Didier-la-Forêt 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 18 49 03  francoisebossan2@gmail.com

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English :

Energy healing, rebalancing, and intuitive guidance through the therapeutic presence of horses. A day to deeply recharge at Les Sapins Stables.

L’événement Nasatyas Soins Holistiques Saint-Didier-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule

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