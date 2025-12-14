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Nashovv- les autres c’est nous à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Nashovv- les autres c’est nous à L’improviste Brive-la-Gaillarde

Nashovv- les autres c’est nous à L’improviste Brive-la-Gaillarde dimanche 13 septembre 2026.

Adresse : 16 Rue Majour

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : dimanche 13 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Nashovv- les autres c’est nous à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 17:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Stand-up interactif | 1h15 | Tout public
NASHOVV est comédien et coach autodidacte depuis 9 ans sur scène, il interpelle, il implique, il questionne avec humour et bienveillance.   .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68 

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English : Nashovv- les autres c’est nous à L’improviste

L’événement Nashovv- les autres c’est nous à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme

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