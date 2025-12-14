Brive-la-Gaillarde

Nashovv- les autres c’est nous à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Stand-up interactif | 1h15 | Tout public

NASHOVV est comédien et coach autodidacte depuis 9 ans sur scène, il interpelle, il implique, il questionne avec humour et bienveillance. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Nashovv- les autres c’est nous à L’improviste

L’événement Nashovv- les autres c’est nous à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme