NATASCHA ROGERS SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

NATASCHA ROGERS

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 14.8 – 14.8 – EUR

14.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-27 20:30:00

fin : 2027-05-27 22:00:00

Date(s) :

2027-05-27

Chanteuse, percussionniste et compositrice franco-américaine (Mère hollandaise, père amérindien), Natascha Rogers puise sa force dans la terre, le corps et les racines du monde.

Sa musique mêle rythmes afro-cubains, chants envoûtants et folk poétique dans une fusion organique et puissante. Sur scène, elle crée un espace libre, habité, où la transe devient prière, où la voix et les percussions racontent la vie avec intensité. Entre spiritualité, engagement et vibrations profondes, Natascha Rogers incarne une musique qui parle au corps autant qu’à l’âme. Une artiste singulière et magnétique, à découvrir en live. 14.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com

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English :

A French-American singer, percussionist, and composer (with a Dutch mother and a Native American father), Natascha Rogers draws her strength from the earth, the body, and the roots of the world.

L’événement NATASCHA ROGERS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE