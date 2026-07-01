Informations pratiques

Turquant

Nathalie Soulet & Lev

17 rue Château Gaillard Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11

Peinture à l’huile inspirée de Claude Monet et du Jardin de Giverny par Nathalie Soulet.

Photographie contemporaine et pop de Saumur et sa région par LEV.

Pour les 100 ans de la disparition du maître de l’impressionnisme, Claude Monet, Nathalie Soulet réinterprète le célèbre Jardin de Giverny dans un style impressionniste contemporain, coloré ou en noir et blanc.

LEV, donne un aspect Pop et coloré aux paysages traditionnels du Saumurois, au travers de photographie éditées en série limitée sur papier Beau-Art. Certaines photographies sont relevées à la feuille d’or 22 carats.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 11 au mardi 14 juillet 2026. .

17 rue Château Gaillard Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 14 14 83 73 levartscontemporains@sfr.fr

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English :

Oil painting inspired by Claude Monet and the Garden at Giverny, by Nathalie Soulet.

Contemporary and pop photography of Saumur and the surrounding region, by LEV.

L’événement Nathalie Soulet & Lev Turquant a été mis à jour le 2026-07-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME