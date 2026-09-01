Informations pratiques

Lusigny-sur-Barse

Nature cachée de Lusigny-sur-Barse // L’Art est dans le pré

9 rue du Four Lusigny-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 11:30:00

Date(s) :

2026-09-27

Au fil des cours d’eau, des prairies et des friches, apprenez à reconnaître cette biodiversité discrète mais fascinante.



Une expérience immersive, parfaite pour toutes celles et ceux qui veulent poser un regard neuf sur la nature du quotidien.



Suivez Maximilien, guide nature. .

9 rue du Four Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est

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English :

L’événement Nature cachée de Lusigny-sur-Barse // L’Art est dans le pré Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne