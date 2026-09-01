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Nature cachée de Lusigny-sur-Barse // L’Art est dans le pré Lusigny-sur-Barse

dimanche 27 septembre 2026 · Lusigny-sur-Barse

Nature cachée de Lusigny-sur-Barse // L’Art est dans le pré Lusigny-sur-Barse

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
9 rue du Four
Ville
10270 Lusigny-sur-Barse
Département
Aube
Tarif
Gratuit

Lusigny-sur-Barse

Nature cachée de Lusigny-sur-Barse // L’Art est dans le pré

9 rue du Four Lusigny-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 11:30:00

Date(s) :
2026-09-27

Au fil des cours d’eau, des prairies et des friches, apprenez à reconnaître cette biodiversité discrète mais fascinante.

Une expérience immersive, parfaite pour toutes celles et ceux qui veulent poser un regard neuf sur la nature du quotidien.

Suivez Maximilien, guide nature.   .

9 rue du Four Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est  

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English :

L’événement Nature cachée de Lusigny-sur-Barse // L’Art est dans le pré Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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