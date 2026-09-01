Nature cachée de Lusigny-sur-Barse // L’Art est dans le pré Lusigny-sur-Barse
dimanche 27 septembre 2026 · Lusigny-sur-Barse
Informations pratiques
Lusigny-sur-Barse
Nature cachée de Lusigny-sur-Barse // L’Art est dans le pré
9 rue du Four Lusigny-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 11:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Au fil des cours d’eau, des prairies et des friches, apprenez à reconnaître cette biodiversité discrète mais fascinante.
Une expérience immersive, parfaite pour toutes celles et ceux qui veulent poser un regard neuf sur la nature du quotidien.
Suivez Maximilien, guide nature. .
9 rue du Four Lusigny-sur-Barse 10270 Aube Grand Est
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English :
L’événement Nature cachée de Lusigny-sur-Barse // L’Art est dans le pré Lusigny-sur-Barse a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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