Nature et Histoire (rando pédestre et canoë), Les fosses d’enfer, Saint-Rémy

Nature et Histoire (rando pédestre et canoë) Samedi 4 juillet, 09h30 Les fosses d’enfer Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T09:30:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Un triathlon original au bord de l’Orne : matinée en canoë pour découvrir la vie des cours d’eau, après-midi rando sur les anciennes mines de fer de Saint-Rémy et, dégustation de bières à la brasserie de la Lie !

Parcours canoë 5 km, marche 2,5 km. Dès 10 ans. Prévoir tenue adaptée canoë + marche. N’oubliez pas votre pique-nique !

(Canoë : 5km/marche : 2,5 Km/ journée) – Niveau 2

Les fosses d’enfer Les fosses d’enferPas de descriptionSAINT-REMY Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Un triathlon original au bord de l’Orne : matinée en canoë pour découvrir la vie des cours d’eau, après-midi rando sur les anciennes mines de fer de Saint-Rémy et, dégustation de bières à la brass…