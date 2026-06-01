Nature et Plantes, Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen
Nature et Plantes, Musée de la Renaissance – Château d’Écouen, Écouen samedi 6 juin 2026.
Nature et Plantes 6 et 7 juin Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Val-d’Oise
Tarif : 11 € (Billet d’entrée au musée : 6 € + 5€ de supplément pour la visite guidée)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00
Le monde végétal offre un horizon infini d’explorations artistiques. Riche de symboliques et légendaires, il est aussi source de motifs décoratifs, de matières premières pour les objets d’art, les meubles ou la teinture. Venez explorer toutes ces dimensions dans les collections du musée.
Samedi et dimanche à 16h
5€ en supplément du droit d’entrée
Musée de la Renaissance – Château d’Écouen Allée du château, 95440 Écouen, France Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France +33134383850 https://musee-renaissance.fr Accès par l’autoroute (à 19 km de Paris) : Autoroute A1 depuis la Porte de la Chapelle, Sortie Francilienne (N104) direction Cergy-Pontoise, Puis prendre la sortie Ecouen (RD316). Parking gratuit. Accès par le train : Gare du Nord banlieue : ligne H (voie 30 ou 31) 25 minutes direction Persan-Beaumont / Luzarches par Monsoult, Arrêt gare d’Écouen-Ézanville, Puis autobus 269, direction Garges-Sarcelles (5 min), Arrêt Mairie/Château.
Visite commentée « Nature et Plantes » dans les collections du musée
Plat aux deux feuilles saz symétriques formant coeur
© GrandPalaisRmn (musée de la Renaissance, château d’Ecouen) / René-Gabriel Ojeda
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