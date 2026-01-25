Nature O Jardin de Veigné Esplanade du Moulin, 37250 Veigné Veigné Dimanche 12 avril, 10h00 Entrée libre

Salon d’exposants sur le thème de la nature

Le Comité des fêtes de Veigné vous invite à sa 6ème édition de son salon Nature ô Jardin. Dimanche 12 avril 2026, vous êtes attendus sur l’esplanade du moulin pour ce salon qui se veut convivial.

Il s’adresse à tous les amoureux de la nature. Le printemps est arrivé, c’est l’heure de planter, redonner une vie au jardin tant du point de vue horticole que pour les arbustes décoratifs et peut-être voulez-vous recréer votre jardin, les exposants vous seront de bons conseils. Lors de vos déambulations vous pourrez découvrir la décoration, les cactus, des objets en céramique avec démonstration, des savons fait maison ou encore les huiles essentielles et bien plus encore.

Cette journée sera animée et vous pourrez participer gratuitement à la tombola

Dimanche 12 avril 2026 de 10h à18h esplanade du moulin, buvette et restauration sur place, l’entrée est gratuite, PMR

Début : 2026-04-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00.000+02:00

Esplanade du Moulin, 37250 Veigné Rue du moulin, 37250 veigné Veigné 37250 Indre-et-Loire



