NAURU, L’ÎLE PERDUE Cuxac-Cabardès

NAURU, L’ÎLE PERDUE Cuxac-Cabardès samedi 23 mai 2026.

NAURU, L’ÎLE PERDUE

Cuxac-Cabardès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de sa saison culturelle et Montagne Noire, l’Eau Vive vous invite à venir découvrir le spectacle Nauru, l’île perdue .

L’histoire de Nauru, petite île du Pacifique transformée en décharge à ciel ouvert, semble être à première vue une fable, une métaphore de ce que nous vivons en ce moment à l’échelle de la planète.

Seulement voilà, l’île de Nauru existe vraiment et la fable est en dessous de la réalité.

Spectacle hybride, Nauru, l’île perdue se partage entre représentation et jeu collaboratif.

La première partie présente deux personnages, leur histoire et leur cheminement dans cette île nourricière devenue désastre écologique.

Comment faire les bons choix quand on devient trop riche?

S’il faut continuer à progresser, de quel progrès parlons-nous ?

La deuxième partie est un jeu collaboratif où le public est invité à participer à la dépollution de l’île …

A quoi sommes-nous prêts à renoncer de notre confort pour le bien de tous ? Quelles sont les actions collectives possibles ? Les joueurs devront aussi tenir compte des cartes Chance ou Malchance qui dévoileront les bonnes ou mauvaises décisions des entreprises, des collectivités et des élus qui sont eux aussi responsables.

Participation libre et nécessaire- Pas de réservation- Et toujours notre buvette bio et local.

.

Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie parlonsdeleauvive@gmail.com

English :

As part of its cultural and Montagne Noire season, l?Eau Vive invites you to discover the show « Nauru, l?île perdue ».

The story of Nauru, a small Pacific island transformed into an open-air dump, seems at first sight to be a fable, a metaphor for what we are currently experiencing on a global scale.

But the island of Nauru actually exists, and the fable is a far cry from reality.

A hybrid show, « Nauru, the lost island » is divided between performance and collaborative play.

The first part introduces two characters, their story and their journey on this nourishing island turned ecological disaster.

How do you make the right choices when you become too rich?

If we have to keep moving forward, what kind of progress are we talking about?

The second part is a collaborative game in which the audience is invited to help clean up the island?

What are we prepared to give up of our comfort for the good of all? What collective actions are possible? Players will also have to take into account the Chance or Malchance cards, which will reveal the good or bad decisions made by companies, local authorities and elected representatives, who are also responsible.

Free participation required No reservations required And as always, our organic and local refreshment bar.

German :

Im Rahmen seiner Kultursaison und Montagne Noire lädt Sie L’Eau Vive dazu ein, die Aufführung « Nauru, l’île perdue » zu besuchen.

Die Geschichte von Nauru, einer kleinen Insel im Pazifik, die in eine offene Müllhalde verwandelt wurde, scheint auf den ersten Blick eine Fabel zu sein, eine Metapher für das, was wir derzeit auf der ganzen Welt erleben.

Doch die Insel Nauru existiert wirklich und die Fabel bleibt hinter der Realität zurück.

Nauru, die verlorene Insel » ist ein hybrides Theaterstück, das sich zwischen Aufführung und kollaborativem Spiel bewegt.

Der erste Teil stellt zwei Figuren, ihre Geschichte und ihren Weg auf diese Insel vor, die sich von einer Nahrungsquelle zu einem ökologischen Desaster entwickelt hat.

Wie kann man die richtigen Entscheidungen treffen, wenn man zu reich wird?

Wenn man sich weiterentwickeln muss, von welchem Fortschritt sprechen wir dann?

Der zweite Teil ist ein kollaboratives Spiel, in dem das Publikum aufgefordert wird, an der Sanierung der Insel mitzuwirken

Was sind wir bereit, für das Wohl aller von unserem Komfort aufzugeben? Welche kollektiven Aktionen sind möglich? Die Spieler müssen auch die Glücks- oder Pechkarten berücksichtigen, die gute oder schlechte Entscheidungen von Unternehmen, Gemeinden und Abgeordneten aufdecken, die ebenfalls verantwortlich sind.

Teilnahme frei und notwendig- Keine Reservierung- Und immer unsere Bio- und lokale Buvette.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale e della Montagne Noire, l’Eau Vive vi invita a vedere lo spettacolo « Nauru, l’île perdue ».

La storia di Nauru, una piccola isola del Pacifico trasformata in una discarica a cielo aperto, sembra a prima vista una favola, una metafora di ciò che stiamo vivendo su scala globale.

Ma l’isola di Nauru è reale e la favola è ben lontana dalla realtà.

Nauru, l’île perdue » è uno spettacolo ibrido, diviso tra performance e gioco collaborativo.

La prima parte introduce due personaggi, la loro storia e il loro viaggio su quest’isola nutriente che è diventata un disastro ecologico.

Come fare le scelte giuste quando si diventa troppo ricchi?

Se dobbiamo continuare ad andare avanti, di che tipo di progresso stiamo parlando?

La seconda parte è un gioco collaborativo in cui il pubblico è invitato ad aiutare a ripulire l’isola?

Cosa siamo disposti a rinunciare al nostro benessere per il bene di tutti? Quale azione collettiva è possibile? I giocatori dovranno anche tenere conto delle carte Chance o Malchance, che riveleranno le decisioni buone o cattive prese da aziende, autorità locali e rappresentanti eletti, anch’essi responsabili.

La partecipazione è gratuita e necessaria Non è necessaria la prenotazione E sempre il nostro bar ristoro biologico e locale.

Espanol :

En el marco de su temporada cultural y de la Montagne Noire, l’Eau Vive le invita a venir a ver el espectáculo « Nauru, l’île perdue ».

La historia de Nauru, una pequeña isla del Pacífico transformada en vertedero al aire libre, parece a primera vista una fábula, una metáfora de lo que vivimos actualmente a escala mundial.

Pero la isla de Nauru es real, y la fábula dista mucho de la realidad.

Nauru, l’île perdue » es un espectáculo híbrido, dividido entre performance y juego colaborativo.

La primera parte presenta a dos personajes, su historia y su viaje por esta isla de alimentos convertida en desastre ecológico.

¿Cómo tomar las decisiones correctas cuando uno se vuelve demasiado rico?

Si tenemos que seguir avanzando, ¿de qué tipo de progreso estamos hablando?

La segunda parte es un juego colaborativo en el que se invita al público a ayudar a limpiar la isla?

¿A qué estamos dispuestos a renunciar de nuestra comodidad por el bien de todos? ¿Qué acción colectiva es posible? Los jugadores también tendrán que tener en cuenta las cartas Chance o Malchance, que revelarán las buenas o malas decisiones tomadas por las empresas, las autoridades locales y los representantes electos, que también son responsables.

La participación es gratuita y necesaria No es necesario reservar Y siempre nuestro bar de refrescos ecológicos y locales.

L’événement NAURU, L’ÎLE PERDUE Cuxac-Cabardès a été mis à jour le 2025-09-05 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Montagne Noire