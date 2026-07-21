Informations pratiques

Mont-Saint-Aignan

Ne m’attends pas Marionnettes et dessins en mouvement par la compagnie La neige sur les cils

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:30:00

fin : 2026-10-04 16:10:00

Date(s) :

2026-10-04

Et si les maisons partaient voyager pendant notre sommeil ?

Dans cet univers tendre et étonnant, elles ont des ailes et des voiles et changent d’horizon chaque matin. Jusqu’au jour où l’une d’elles disparaît sans son habitant… Seul avec son lit au milieu du monde, ce petit être attachant part à la recherche de son chez-soi.

Entre marionnettes, vidéos et poésie visuelle, Ne m’attends pas… est une fable délicate et drôle sur l’absence, l’exil et le besoin de trouver sa place, portée par un imaginaire plein de douceur.

Moment musical à l’issue du spectacle.

La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte de 9h30 à 12h30.

Spectacle jeune public dès 4 ans

Durée 40 minutes .

1 Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 79 18 99 00 EMS@montsaintaignan.fr

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English : Ne m’attends pas Marionnettes et dessins en mouvement par la compagnie La neige sur les cils

L’événement Ne m’attends pas Marionnettes et dessins en mouvement par la compagnie La neige sur les cils Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-07-21 par Seine-Maritime Attractivité