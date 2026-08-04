Ne me libérez pas je m’en charge Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

Pendant vingt-sept années de prison, dont dix-sept passées à l’isolement dans un Quartier de Haute Surveillance, Michel Vaujour n’a cessé de tenter de s’évader. Plus qu’une succession d’exploits, son parcours raconte une lutte obstinée pour préserver sa part d’humanité. « J’ai appris les choses par le manque », dit-il. Un manque qui, loin de l’anéantir, l’a sculpté et conduit vers une forme de reconstruction intérieure.

À partir du documentaire de Fabienne Godet et Frank Vassal, Zabou Breitman compose un monologue d’une grande intensité, porté par Yannick Choirat. Entre récit brut, éclats poétiques et moments de suspension, elle poursuit son travail autour du passage du documentaire au théâtre. « J’ai eu envie que l’on entende cet homme-là, car sa parole est celle d’une humanité retrouvée », écrit-elle. Une parole qui fait apparaître, derrière les évasions spectaculaires, le parcours d’un homme qui n’a jamais cessé de refuser la solitude imposée et de chercher sa propre liberté.

Sans jamais chercher à excuser ni à juger, Ne me libérez pas je m’en charge nous confronte à des questions profondément universelles : qu’est-ce qui permet à un être humain de tenir debout ? Que reste-t-il lorsque tout manque ? Qu’est-ce qu’être libre ? À travers cette trajectoire hors du commun, le spectacle fait entendre une voix singulière et bouleversante. Derrière les murs de la prison, c’est finalement le chemin d’une humanité retrouvée qui se dessine.

Distribution

D’après le film de Fabienne Godet et Frank Vassal, avec la participation de Michel Vaujour

Adaptation et mise en scène Zabou Breitman

Interprétation Yannick Choirat

Lumières Éric Soyer

Son Yoann Blanchard

Musique Delphine Malaussena

Effets spéciaux Antoine Dorize

Magie Yann Frisch

Une coproduction Beaubourg Productions, Théâtre de la Concorde (Paris), Anthéa Théâtre d’Antibes

Avec l’aide du Centre d’art et de culture de Meudon et du Théâtre François Ponsard de Vienne

Avec l’autorisation de Le Bureau

Avec le soutien de l’ADAMI

Avec « Ne me libérez pas je m’en charge », Zabou Breitman porte à la scène la parole rare de Michel Vaujour. Derrière la figure médiatique du braqueur et de l’évadé spectaculaire apparaît peu à peu le portrait d’un homme façonné par l’enfermement, le manque et un irrépressible désir de vivre.

Du mardi 15 septembre 2026 au vendredi 02 octobre 2026 :

gratuit sous condition

8 à 15€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-15T02:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T01:59:59+02:00

Date(s) :

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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