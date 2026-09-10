Neige vole, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Informations pratiques

Neige vole Jeudi 10 décembre, 10h30 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T10:30:00+01:00 – 2026-12-10T11:00:00+01:00

Fin : 2026-12-10T10:30:00+01:00 – 2026-12-10T11:00:00+01:00

Samedi 5 décembre 10h30

La neige est tombée cette nuit,

Elle est arrivée sans un bruit …

Ça glisse, ça crisse,

Ça tourbillonne, ça tip wiiip …

Un spectacle poétique et sensoriel mêlant musique, théâtre et manipulation d’objets autour du thème de l’hiver et de la neige.

Médiathèque des Pradettes

Durée : 30 min – De la naissance à 4 ans

Sur inscription à l’accueil ou au 05 61 22 2216

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 22 2216 »}] Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc

par la compagnie Le chant de la baleine à Bosse