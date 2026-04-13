Nej’ – Irréel Tour, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Nej’ – Irréel Tour Mercredi 18 novembre, 20h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

39 € à 65 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T20:00:00+01:00 – 2026-11-18T22:00:00+01:00

Concert

Nej’ dévoile son « Irréel Tour » et promet un show à son image : intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album, SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live partout en France, Suisse et Belgique.

Concert initialement prévu le 22 mars 2026 et finalement reporté au mercredi 18 novembre 2026 à 20h.

Les billets restent valables. En cas d’indisponibilité de votre part, vous pouvez effectuer une demande de remboursement auprès de votre revendeur jusqu’au 17/11/2026.

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/NEJ-21307 »}]

Concert Zénith