NEJ’ Antarès Le Mans

Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Nej’ de retour à Antarès Le Mans !

La date initiale de NEJ prévue le Dimanche 30 Novembre 2025 est reportée au Dimanche 25 Octobre 2026.

Les billets restent valables.

En cas d’indisponibilité de votre part, vous pouvez effectuer une demande de remboursement auprès de votre revendeur jusqu’au Samedi 24 Octobre 2026.

Billetterie disponible également à l’Office de Tourisme Le Mans Métropole. .

Antarès Arena 2 Avenue Antarès Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 40 70 00

English :

Nej’ back at Antarès Le Mans!

German :

Nej’ zurück in Antarès Le Mans!

Italiano :

Nej’ di nuovo all’Antarès Le Mans!

Espanol :

¡Nej’ de vuelta en Antarès Le Mans!

