NEJ – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

NEJ Début : 2026-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

DÉCIBELS PRODUCTIONS, MIEL NOIR ET N&J PRODUCTION PRÉSENTENT : NEJNEJ’ dévoile son IRREEL TOUR et promet un show à son image : intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live partout en France, Suisse et Belgique.

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06