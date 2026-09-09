Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

Nelson Monfort Raconte Jean Ferrat à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07

Un spectacle unique Nelson Monfort chante et raconte Jean Ferrat.

L’émotion d’une voix légendaire

Jean Ferrat, disparu il y a déjà seize ans, reste certainement l’un des artistes préférés des Français. Sa poésie et ses mélodies continuent de nous toucher tous. Sa vie, ses engagements et ses combats sont bien connus. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Nelson Monfort Raconte Jean Ferrat à L’improviste

L’événement Nelson Monfort Raconte Jean Ferrat à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-08-31 par Brive Tourisme