NeS + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes
NeS + 1ère partie, STEREOLUX, Nantes samedi 28 novembre 2026.
NeS + 1ère partie Samedi 28 novembre, 20h00 STEREOLUX Loire-Atlantique
Prévente : 27€ | Carte Stereolux : 22€ | Abonné·e partenaire : 22€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00
Fin : 2026-11-28T20:00:00+01:00 – 2026-11-28T23:00:00+01:00
“Ça va aller” était son mantra en 2023 et ça va de mieux en mieux pour NeS, rappeur du Val de Marne qui, en 5 ans, a explosé la cadence en ayant sorti une multitude de projets. Seulement 21 ans mais déjà plus un rookie ! Sa signature ? Des prods futuristes alliées à un flow old-school revisité. Un futur poids lourd du rap français ?
STEREOLUX 4, Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://stereolux.org/nes-1ere-partie-28112026-1900 »}]
“Ça va aller” était son mantra en 2023 et ça va de mieux en mieux pour NeS, rappeur du Val de Marne qui, en 5 ans, a explosé la cadence en ayant sorti une multitude de projets. Seulement 21 ans ma … Concert Rap
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