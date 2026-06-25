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Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau Salle des fêtes Morteau

Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau Salle des fêtes Morteau mercredi 8 juillet 2026.

Lieu
Salle des fêtes
Adresse
2 Place de l'Hôtel de Ville
Ville
25500 Morteau
Département
Doubs
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Morteau

Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau

Salle des fêtes 2 Place de l’Hôtel de Ville Morteau Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :
2026-07-08

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Au cours de cet atelier vous fabriquez un produit pour lave-vaisselle. Inscription obligatoire par mail ou téléphone.   .

Salle des fêtes 2 Place de l’Hôtel de Ville Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 02 78  contact@doubsdessoubre.fr

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English : Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau

L’événement Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau Morteau a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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