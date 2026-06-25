Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau Salle des fêtes Morteau
Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau Salle des fêtes Morteau mercredi 8 juillet 2026.
Morteau
Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau
Salle des fêtes 2 Place de l’Hôtel de Ville Morteau Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 11:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Découvrez comment reconnaître les produits ménagers qui polluent et comprendre leurs impacts sur votre santé et sur l’environnement. Un atelier pratique pour apprendre à s’en débarrasser, les remplacer simplement et adopter un ménage plus sain… pour vous, pour l’eau et pour le vivant.
Au cours de cet atelier vous fabriquez un produit pour lave-vaisselle. Inscription obligatoire par mail ou téléphone. .
Salle des fêtes 2 Place de l’Hôtel de Ville Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 02 78 contact@doubsdessoubre.fr
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English : Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau
L’événement Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau Morteau a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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