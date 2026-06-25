Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau Salle des fêtes Morteau mercredi 8 juillet 2026.

Morteau

Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau

Salle des fêtes 2 Place de l’Hôtel de Ville Morteau Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 09:30:00

fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Découvrez comment reconnaître les produits ménagers qui polluent et comprendre leurs impacts sur votre santé et sur l’environnement. Un atelier pratique pour apprendre à s’en débarrasser, les remplacer simplement et adopter un ménage plus sain… pour vous, pour l’eau et pour le vivant.

Au cours de cet atelier vous fabriquez un produit pour lave-vaisselle. Inscription obligatoire par mail ou téléphone. .

Salle des fêtes 2 Place de l’Hôtel de Ville Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 02 78 contact@doubsdessoubre.fr

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English : Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau

L’événement Nettoyer sans polluer les indispensables du ménage à Morteau Morteau a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER