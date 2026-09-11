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Nettoyez votre système windows Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains

Nettoyez votre système windows Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
Esplanade du Broustic
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Nettoyez votre système windows

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 10:00:00
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

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Pour un public adulte.   .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93 

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English :

L’événement Nettoyez votre système windows Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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