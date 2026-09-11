Nettoyez votre système windows Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Nettoyez votre système windows

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 10:00:00

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-10-29

Profitez des conseils de l’animateur multimédia pour nettoyer et protéger votre ordinateur afin de le rendre plus performant et de prolonger sa durée de vie.

Pour un public adulte. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

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L’événement Nettoyez votre système windows Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains