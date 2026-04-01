Nettoyons la nature La Châtaigneraie
Nettoyons la nature La Châtaigneraie samedi 25 avril 2026.
La Châtaigneraie
Nettoyons la nature
Espace de la gare La Châtaigneraie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-25 12:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Le Conseil Municipal des Enfants organise une matinée Nettoyons notre ville de 10h à 12h.
Rendez-vous à l’espace de la gare avec une tenue adaptée, gants et gilet jaune.
Gratuit .
Espace de la gare La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 60 41
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English :
The Municipal Children’s Council is organizing a Clean Up Our Town morning from 10am to 12pm.
L’événement Nettoyons la nature La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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