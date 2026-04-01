La Châtaigneraie

Nettoyons la nature

Espace de la gare La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Le Conseil Municipal des Enfants organise une matinée Nettoyons notre ville de 10h à 12h.

Rendez-vous à l’espace de la gare avec une tenue adaptée, gants et gilet jaune.

Gratuit .

Espace de la gare La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 60 41

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English :

The Municipal Children’s Council is organizing a Clean Up Our Town morning from 10am to 12pm.

L’événement Nettoyons la nature La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin