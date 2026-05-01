Nettoyons le Sud à La Barben place Forbin La Barben

La Barben

Nettoyons le Sud à La Barben

Samedi 30 mai 2026 à partir de 10h. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Nettoyons le Sud revient à La Barben ! Ne manquez pas cette grande action en faveur de l’environnement.

Ouvert à tous, venez en famille, entre amis ou en solo !

Pensez à vos gants de jardin/bricolage (possibilité de s’en procurer sur place) et à votre gourde .

place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@labarben.fr

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English :

Let’s clean up the South in La Barben ! Don’t miss this great action in favor of the environment.

L’événement Nettoyons le Sud à La Barben La Barben a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes