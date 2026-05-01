Nettoyons le Sud à La Barben place Forbin La Barben
Nettoyons le Sud à La Barben place Forbin La Barben samedi 30 mai 2026.
La Barben
Nettoyons le Sud à La Barben
Samedi 30 mai 2026 à partir de 10h. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Nettoyons le Sud revient à La Barben ! Ne manquez pas cette grande action en faveur de l’environnement.
Ouvert à tous, venez en famille, entre amis ou en solo !
Pensez à vos gants de jardin/bricolage (possibilité de s’en procurer sur place) et à votre gourde .
place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@labarben.fr
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English :
Let’s clean up the South in La Barben ! Don’t miss this great action in favor of the environment.
L’événement Nettoyons le Sud à La Barben La Barben a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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