Vide-grenier à La Barben place Forbin La Barben
Vide-grenier à La Barben place Forbin La Barben samedi 6 juin 2026.
La Barben
Vide-grenier à La Barben
Samedi 6 juin 2026 de 7h à 17h.
Sous réserve de conditions météo favorables. place Forbin Place Forbin La Barben Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 07:00:00
fin : 2026-06-06 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Que vous soyez curieux ou à la recherche de la perle rare, venez vous balader dans les allées de ce vide-greniers au coeur de La Barben, à l’ombre des platanes centenaires !
Tout au long de la journée, une buvette et un service de restauration seront assurés par l’équipe du Comité des Fêtes. .
place Forbin Place Forbin La Barben 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 72 48 86 comitefetes.labarben@gmail.com
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English :
Whether you’re curious or looking for a rare gem, come and stroll the aisles of La Barben’s garage sale, in the shade of century-old plane trees!
L’événement Vide-grenier à La Barben La Barben a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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