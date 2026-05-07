Nettoyons le Sud Cassis
Nettoyons le Sud Cassis samedi 30 mai 2026.
Cassis
Nettoyons le Sud
Samedi 30 mai 2026 à partir de 9h30. Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
La grande opération de ramassage de déchets organisée par la Région Sud revient le samedi 30 mai.
Mobilisons-nous pour nettoyer notre littoral, de l’Arène à La Presqu’île !
Rendez-vous à 9h30 sur la plage de la Grande mer pour cette grande opération de ramassage de déchets organisée par la Région sud.
Pour clôturer cette belle matinée, la Ville de Cassis offre à 12h un apéritif à tous les participants.
Inscriptions https://nettoyons.maregionsud.fr/inscriptions/grand-public-2026 .
Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The major waste collection operation organized by the Southern Region returns on Saturday May 30.
L’événement Nettoyons le Sud Cassis a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de Cassis
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