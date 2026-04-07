Saint-Paul-de-Vence

Nettoyons le Sud

RDV Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:30:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Grande opération de Nettoyage de la région sur la commune de Saint-Paul de Vence.

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RDV Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 environnement@saint-pauldevence.fr

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English :

Large-scale Clean-up of the region operation in the commune of Saint-Paul de Vence.

L’événement Nettoyons le Sud Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence