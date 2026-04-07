Nettoyons le Sud Saint-Paul-de-Vence
Nettoyons le Sud Saint-Paul-de-Vence samedi 30 mai 2026.
Saint-Paul-de-Vence
Nettoyons le Sud
RDV Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:30:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Grande opération de Nettoyage de la région sur la commune de Saint-Paul de Vence.
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RDV Place De Gaulle Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 environnement@saint-pauldevence.fr
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English :
Large-scale Clean-up of the region operation in the commune of Saint-Paul de Vence.
L’événement Nettoyons le Sud Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence