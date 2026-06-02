Newroz, Allée André-Dupuis, Villeurbanne
Newroz, Allée André-Dupuis, Villeurbanne samedi 20 juin 2026.
Newroz Samedi 20 juin, 18h00 Allée André-Dupuis Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T18:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00
Newroz signifie « jour nouveau » en kurde. Pour le célébrer, Bahoz Temaux a imaginé un concert-récit nourri de 34 ans d’histoire personnelle et de passion pour l’acrobatie, la musique et le verbe. Un cirque musical et délicat aux sonorités persanes, en forme d’allégorie à la crise identitaire qu’il traverse.
À partir de 9 ans
Allée André-Dupuis Allée André-Dupuis Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Newroz signifie « jour nouveau » en kurde. Pour le célébrer, Bahoz Temaux a imaginé un concert-récit nourri de 34 ans d’histoire personnelle et de passion pour l’acrobatie, la musique et le verbe.
© Vincent Beaume
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