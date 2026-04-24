Newroz – concert-cirque Espace Le Goffic Pacé
Newroz – concert-cirque Espace Le Goffic Pacé mercredi 24 juin 2026.
Newroz – concert-cirque Espace Le Goffic Pacé Mercredi 24 juin, 19h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Découvrez Newroz de la compagnie La Meute, un voyage entre musique et acrobatie
Newroz pour le jour nouveau. Dans l’attente de ce renouveau, Bahoz Temaux de la compagnie La Meute crée un concert‑cirque inspiré de sonorités du Moyen‑Orient. Ce spectacle à la fois musical et acrobatique, nous évoque la crise identitaire d’un homme confronté aux préjugés liés à son genre, sa couleur et sa double culture. Avec Newroz, Bahoz offre un témoignage puissant, empreint de douceur et de tolérance.
_**Dans le cadre du festival Les Tombées de la Nuit.**_
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-24T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-24T20:30:00.000+02:00
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https://www.ville-pace.bzh/
Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine
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