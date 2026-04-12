Ni vues ni connues – Festival Handiclap, Esplanade des Riveurs, Nantes

Ni vues ni connues – Festival Handiclap Samedi 23 mai, 17h00 Esplanade des Riveurs Loire-Atlantique

5 € à 12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:40:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:40:00+02:00

Théâtre bilingue LSF – par la Cie Paroles de Lutins

Un spectacle qui met à l’honneur la littérature et les livres.

Grâce à la LSF, les textes prennent vie sous nos yeux, comme dans un livre animé.

Les mots, incarnés par les signes, nous plongent dans un univers où l’imagination n’a pas de limites, où le livre devient un véritable spectacle vivant.

Les deux comédiennes invitent le public à un voyage poétique et sensoriel où les mots, les gestes et les images se mêlent pour donner vie aux histoires qui se déploient en direct. Rendant ainsi les livres accessibles à tous et créant un pont entre les différentes cultures.

Avec Élodie Grenson, metteuse en scène et comédienne, et Lydwine Le Baut, adaptation en LSF

Tout public à partir de 3 ans

Durée : 40 min.

Représentation sous chapiteau

Esplanade des Riveurs Parc des Chantiers – près des Machines de l’Ile, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.handiclap.fr/ »}]

Handiclap, la culture à la portée de tous handiclap lsf