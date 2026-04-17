Nico Wayne Toussaint Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Nico Wayne Toussaint Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 13 juin 2026.
Bayonne
Nico Wayne Toussaint
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13 21:45:00
Date(s) :
2026-06-13
Située en plein coeur de Bayonne, La Luna Negra vous propose un nouveau spectacle.
Si on a tous quelque chose en nous de Tennessee , Nico Wayne Toussaint prétend avec son nouveau trio nous rappeler qu’on a tous quelque chose de Mississippi une flamme, une énergie, une volonté de partager, de s’amuser, d’oublier, de se laisser emporter par les rythmes du blues, le gras des guitares, les cris de l’harmonica, la ferveur d’une voix. Les pieds bougent, les mains clapent, la sueur coule. On se sent heureux et libéré. C’est le MiSSSippi Trio sur scène. Avec Nico Wayne Toussaint (guitare, harmonica, chant), Rémi Grangé (basse), Julien Feugas (batterie) .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Nico Wayne Toussaint
L’événement Nico Wayne Toussaint Bayonne a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayonne
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