Nicolas Jules, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Informations pratiques

Nicolas Jules Mardi 19 janvier 2027, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

Tarif unique la Bouche d’Air : 17 € sur abonnement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-19T20:30:00+01:00 – 2027-01-19T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-19T20:30:00+01:00 – 2027-01-19T22:00:00+01:00

Avec son humour singulier et son regard délicieusement décalé, il compose un univers presque ovni, où l’absurde côtoie une profonde humanité.

Sur scène, entre fantaisie et poésie, il embarque le public dans des histoires inattendues, qui résonnent dans toutes les oreilles et touchent au cœur. Trente ans de liberté artistique, à découvrir ou redécouvrir, avec jubilation.

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Depuis trente ans, Nicolas Jules cultive une place à part dans la chanson française, en véritable hors-piste poétique et musical. chanson française anniversaire

Thibaut Derien