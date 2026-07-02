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AGENDA · Nantes

Nicolas Jules, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

mardi 19 janvier 2027 · Salle Paul Fort Nantes · Nantes

Nicolas Jules, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 19 janvier 2027
Fin
mardi 19 janvier 2027
Lieu
Salle Paul Fort Nantes
Adresse
9 Rue Basse Porte, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Tarif unique la Bouche d'Air : 17 € sur abonnement

Nicolas Jules Mardi 19 janvier 2027, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

Tarif unique la Bouche d’Air : 17 € sur abonnement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-01-19T20:30:00+01:00 – 2027-01-19T22:00:00+01:00
Fin : 2027-01-19T20:30:00+01:00 – 2027-01-19T22:00:00+01:00

Avec son humour singulier et son regard délicieusement décalé, il compose un univers presque ovni, où l’absurde côtoie une profonde humanité.
Sur scène, entre fantaisie et poésie, il embarque le public dans des histoires inattendues, qui résonnent dans toutes les oreilles et touchent au cœur. Trente ans de liberté artistique, à découvrir ou redécouvrir, avec jubilation.

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire
Depuis trente ans, Nicolas Jules cultive une place à part dans la chanson française, en véritable hors-piste poétique et musical. chanson française anniversaire

Thibaut Derien

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