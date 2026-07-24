Nicole Lecaille exposition de costumes Bicentenaire de l’Impératrice Eugénie Bonnétable

Informations pratiques

Bonnétable

Nicole Lecaille exposition de costumes Bicentenaire de l’Impératrice Eugénie

1 Rue d’Isly Bonnétable Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-05

Une plongée au cœur du Second Empire grâce à des costumes d’exception

Couturière-costumière de profession depuis 27 ans, Nicole Lecaille, installée autrefois à Mortagne et aujourd’hui à Mamers, est passionnée par la reconstitution historique. Au fil de ses recherches, elle s’est spécialisée dans la création de costumes féminins, du XVIIIᵉ siècle jusqu’à la Belle Époque, en s’appuyant sur un important travail de documentation historique.

À travers cette exposition, elle invite le public à découvrir des reconstitutions de costumes inspirés de la garde-robe de l’impératrice Eugénie. Réalisées d’après ses recherches approfondies, ces créations permettent de plonger dans l’élégance et le raffinement du Second Empire, tout en mettant en lumière le savoir-faire artisanal et la rigueur historique qui président à leur conception.

Le travail de Nicole a déjà été présenté à plusieurs reprises lors d’expositions et d’événements culturels. En 2025, elle a exposé à la salle des fêtes de Mamers. Elle a également participé aux Journées européennes du patrimoine à l’église de Courcerault (61), mais aussi au château de Dobert pour les JEP 2024, pour les Journées Européennes du Patrimoine 2023 à Bazouges-Cré sur le Loir, au cinéma CGR du Mans en 2023, au salon du livre 2022 à St-Julien des Eglantiers.

L’exposition sera également l’occasion de prendre part à une véritable enquête historique. Nicole proposera aux visiteurs de réfléchir à une énigme toujours non résolue autour d’une robe datant du XIXᵉ siècle, dont certains mystères demeurent encore aujourd’hui sans réponse.

Pour prolonger l’immersion, Nicole sera présente en costume, accompagnée d’une amie également vêtue d’une tenue d’époque, au Jardin Potager, aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme Maine Saosnois, les 9, 16, 23 et 29 août, afin d’échanger avec le public autour de sa passion et de son travail de reconstitution historique. .

1 Rue d’Isly Bonnétable 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

A journey into the heart of the Second Empire through exceptional costumes

L’événement Nicole Lecaille exposition de costumes Bicentenaire de l’Impératrice Eugénie Bonnétable a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Maine Saosnois