NICOLETTA ET CHOEUR GOSPEL 2026 COLLEGIALE SAINT LAZARE Avallon

NICOLETTA ET CHOEUR GOSPEL 2026 Début : 2026-03-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Dans le cadre de sa nouvelle Tournée Acoustique des Cathédrales et des Églises 2026, le meilleur de NICOLETTA, le meilleur de ses grandes Chansons et de ses interprétations les plus profondes, le meilleur du Gospel et du Negro Spiritual.Durée 1h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COLLEGIALE SAINT LAZARE 11 RUE BOCQUILLOT 89200 Avallon 89